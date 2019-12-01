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ضبط سبائك ذهبية وأدوية مهربة عبر مطار الخرطوم

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 01-ديسمبر-2019

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ضبط سبائك ذهبية وأدوية مهربة عبر مطار الخرطوم

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أحبطت إدارة الجمارك بمطار الخرطوم تهريب سبيكة ذهب تزن (73) جرام مخبأة داخل جسم شخص مغادر وعدد (11400) دولار و عدد (1000) يورو، وأيضاً تم ضبط سبيكة ذهب تزن (67) جراماً مع شخص آخر.

وتمكنت وردية الكرار وصول بحسب اليوم التالي – من ضبط ثلاثة شنط تحتوي على مجموعة من الحبوب والحقن والامبولات مخالفة لضوابط الإستيراد تحتوي على (1490) شريط حبوب و(1093) حقنة وعدد (426) أمبولة، كما تمكنت وردية الفاروق مغادرة من ضبط سبيكة ذهب تزن (102) جرامات في صحبة راكب، وجاءت الضبطيات مخالفة لضوابط الإستيراد وفق قانون الصيدلة والسموم ووفق قوائم الأدوية المسموح بإدخالها للبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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