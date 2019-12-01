خبراء النقل يضعون حزمة موجهات لتطوير المواصلات العامة

التاريخ: 01-ديسمبر-2019
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أجمع عدد من الخبراء في مجالات النقل العام والمواصلات وهندسة تخطيط المدن والمرور على إسهام الاختناقات المرورية والتي تشهدها الخرطوم هذه الأيام في تفاقم أزمة المواصلات.
وأكد الخبراء خلال الاجتماع الموسع مع معتمد محلية الخرطوم اللواء ركن (م) صبري بشري حسن الشاذلي بحضور مدير شرطة مرور ولاية الخرطوم اللواء شرطة الصديق العبيد أكدوا بضرورة اللجوء لحزمة معالجات عاجلة للازدحام المروري بمركز الخرطوم من بينها تشييد مواقف عامة للمركبات الخاصة وتهيئة مواقف المواصلات القائمة الآن بعد إزالة كافة التعديات حولها من الباعة الجائلين والمخالفات الهندسية بجانب إنشاء محطات ثابتة لوسائل المواصلات بالطرق الرئيسة، إضافة إلى التشديد في إنفاذ قوانين المرور فيما يلي الوقوف الخاطئ وعرقلة السير وتخطئ الإشارات المرورية مع اتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين.
كما أقر الخبراء بضرورة إجراء معالجات عاجلة وترميم للطرق المسفلتة والتي تمثل أحد مسببات أزمة المواصلات والاختناقات المرورية الأمر الذي أدى بدوره إلى إحجام أصحاب مركبات المواصلات العامة من دخول قلب الخرطوم، إلى ذلك ابدى الخبراء تخوفهم بحسب سونا – من التزايد المضطرد في إعداد تراخيص السيارات الملاكي بالخرطوم والذي سينسحب سلباً على تفاقم أزمة الاختناقات في ظل محدودية الطرق القائمة الآن بجانب خروج أعداد كبيرة من مركبات النقل العام الأهلية عن الخدمة والتي انخفضت من (48.000) مركبة إلي (15.000) مركبة بسبب انتهاء عمرها الافتراضي، هذا وأوصي الخبراء بقيام ورشة متخصصة بمحلية الخرطوم بمشاركة جميع الجهات المعنية لمناقشة إشكالات الاختناقات المرورية وأزمة المواصلات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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