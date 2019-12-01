روبرتو مارتينيز: كورتوا الأفضل في العالم

التاريخ: 01-ديسمبر-2019
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يرى الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، أن حارس مرمى بلجيكا وريال مدريد، تيبو كورتوا، هو أفضل حارس مرمى في العالم.
وقال مارتينيز في تصريحات أبرزتها شبكة “جول” العالمية: “بالنسبة لي كورتوا أفضل حارس مرمى في العالم، كما أظهر ذلك في مونديال 2018”.
وأضاف: “بالنسبة لي إنه أفضل شخص يمكنه الدفاع عن مرمى ريال مدريد، كان يمر بفترة عصيبة ولكن عودته للمنتخب في التوقف الأخير ساعدته على استعادة مستواه، ونأمل أن يساعدنا في اليورو”.
وبحسب موقع (yalla-sport) بدأ كورتوا مؤخرًا في استعادة مستواه الطبيعي مع ريال مدريد، وبات متألقًا مع الفريق الملكي في الليجا ودوري أبطال أوروبا.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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