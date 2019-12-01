رسمياً: فرنسا وألمانيا والبرتغال بمجموعة الموت في يورو 2020

أجريت: مساء يوم السبت قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو “2020” بالعاصمة الرومانية بوخارست , وذلك بعد أن حسم 20 منتخباً تأهلهم الى النهائيات , في إنتظار 4 فرق تتأهل من الملحق .

وايضا من المقرر أن تقام البطولة في نسختها المقبلة بمشاركة “24” منتخباً , وستقام في 12 مدينة مختلفة لأول مرة , على أن تقام مباريات الملحق بمشاركة 16 منتخب في مارس 2020 .

والمقرر ايضا أن تنطلق بطولة اليورو يوم 12 يونيو 2020 , على أن تقام مباراة الافتتاح بمدينة روما على ملعب ” الأولمبيكو ” , وسيستمر دور المجموعات حتى يوم 24 يونيو .

وايضا ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة لدور الـ16 بجانب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في كافة المجموعات , وسيحتضن ملعب ويمبلي الدور نصف النهائي والنهائي يوم 17 يوليو .

“وجاءت نتائج القرعة وبحسب موقع (kooora4live) كالأتي :

” المجموعة الأولى: تركيا – إيطاليا – ويلز – سويسرا .

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المجموعة الثانية: الدنمارك – فنلندا – بلجيكا – روسيا .

المجموعة الثالثة: هولندا – أوكرانيا – النمسا – الفائز من ملحق D .

المجموعة الرابعة: إنجلترا – كرواتيا – الفائز من ملحق C – التشيك .

المجموعة الخامسة: إسبانيا – السويد – بولندا – الفائز من ملحق B

المجموعة السادسة: الفائز من ملحق A – البرتغال – ألمانيا – فرنسا” .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)