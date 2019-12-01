أجريت: مساء يوم السبت قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو “2020” بالعاصمة الرومانية بوخارست , وذلك بعد أن حسم 20 منتخباً تأهلهم الى النهائيات , في إنتظار 4 فرق تتأهل من الملحق .
وايضا من المقرر أن تقام البطولة في نسختها المقبلة بمشاركة “24” منتخباً , وستقام في 12 مدينة مختلفة لأول مرة , على أن تقام مباريات الملحق بمشاركة 16 منتخب في مارس 2020 .
والمقرر ايضا أن تنطلق بطولة اليورو يوم 12 يونيو 2020 , على أن تقام مباراة الافتتاح بمدينة روما على ملعب ” الأولمبيكو ” , وسيستمر دور المجموعات حتى يوم 24 يونيو .
وايضا ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة لدور الـ16 بجانب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في كافة المجموعات , وسيحتضن ملعب ويمبلي الدور نصف النهائي والنهائي يوم 17 يوليو .
“وجاءت نتائج القرعة وبحسب موقع (kooora4live) كالأتي :
” المجموعة الأولى: تركيا – إيطاليا – ويلز – سويسرا .
المجموعة الثانية: الدنمارك – فنلندا – بلجيكا – روسيا .
المجموعة الثالثة: هولندا – أوكرانيا – النمسا – الفائز من ملحق D .
المجموعة الرابعة: إنجلترا – كرواتيا – الفائز من ملحق C – التشيك .
المجموعة الخامسة: إسبانيا – السويد – بولندا – الفائز من ملحق B
المجموعة السادسة: الفائز من ملحق A – البرتغال – ألمانيا – فرنسا” .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً: فرنسا وألمانيا والبرتغال بمجموعة الموت في يورو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.