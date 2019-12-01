الأمة القومي يطالب بالشفافية والعدالة في تفكيك نظام الإنقاذ

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شدد حزب الأمة القومي على ضرورة تطبيق قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكيـن لعام 2019م، بشفافية وعدالة تضمن محاكمة كل متهم أمام قاضيه الطبيعي بما يحفظ جميع حقوقه الدستورية والقانونية، وطالب الحزب في بيان له أمس (السبت) بمراجعة جميع القوانين والتشريعات ذات الصلة بالتمكين، لتنطلق الدولة نحو الديمقراطية والسلام والاستقرار.

وقال الأمة في بيانه بحسب اليوم التالي – إن حزب المؤتمر الوطني قام بإشعال الحروب في كل شبر من الوطـن انفصل على أثره الجنوب، ومارس النظام جميع أنواع القهر من قتـل وإبادة جماعية وجرائم ضـد الإنسانية وانتهاك لحقوق الإنسان في كل من دارفور والمنطقتين. وأبان أن الوطني مارس القتل والتشريد للطلاب والشباب في الشوارع والجامعات والمعتقلات. وقد استباح النظام المباد المال العام وعاث فساداً لصالح تمكين منسوبيه ودمر الاقتصاد وأفقر أهل السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)