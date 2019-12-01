مركز الملك سلمان يعتزم توزيع سلال غذائية بـ2 مليون دولار

بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في توزيع ثمانية آلاف طن تمور بعدد من ولايات السودان، إلى جانب بدء تحضيراته لتنفيذ مشروع توزيع سلال غذائية خلال الأيام القادمة بكلفة مليوني دولار.

وأشاد والي ولاية كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر محمد همد، بدور المملكة حكومة وشعباً لوقوفها ودعمها للسودان في المجالات كافة، بالإضافة إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دعم العمل الإنساني بالولاية.

وخاطب والي كسلا، يوم الأحد، تدشين مشروع توزيع التمور العينية لقافلة وصلت الولاية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيتم توزيعها مع منظمة اغتنام للتنمية البشرية.

وتستهدف القافلة توزيع ثمانية آلاف طن تمور بالسودان، منها 6210 كراتين لولاية كسلا توزع على جميع المحليات.

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وأعرب الوالي عن سعادته بتنفيذ المشروع واستهداف ولاية كسلا بالقافلة والعمل الكبير الذي ظلت تقوم به المنظمة بالولاية.



وقال الوالي بحسب الشروق – إن الولاية تحتاج لمثل هذا العمل والدعاء والتضرع لرفع البلاء عنها، داعياً المنظمة إلى تنفيذ مشروعات في مجالات التنمية المختلفة أكثر من تقديمها لمشروعات العطاء، داعياً المنظمات لانتهاج هذا المنهج في تنفيذ برامجها.

من جانبه، أشار المدير التنفيذي للمنظمة حسن عوض الكريم محمد، إلى الشراكات التي أقامتها المنظمة مع جميع أهل الخير والداعمين ومن أولها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مبيناً أن المنظمة بصدد تنفيذ مشروع السلال الغذائية خلال الأيام القادمة بكلفة مليوني دولار، مضيفاً أن المنظمة تتجه لتنفيذ مشروعات تنموية بدلاً عن الأعمال الإغاثية.

وفي السياق، قال ممثل مفوض العون الإنساني محمد حامد محمد فكي، إن الدور الذي يقوم به مركز الملك سلمان بولاية كسلا ليس بالجديد وله أدوار سابقة، وأضاف “أننا نشيد بهذا العمل الذي أتى في وقته في ظل الظروف التي تمر بها الولاية من أمراض وضائقة اقتصادية”.

وأوضح أن المفوضية تسعى مع الجهات الحكومية وذات الصلة عبر رؤى ومقترحات للتحول من العمل الإغاثي إلى التنموي المستدام.