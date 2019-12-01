تعرف على تقييم صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية

لم يكن نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول في أفضل أيامه خلال مباراة فريقه ضد برايتون، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

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وبحسب موقع (filgoal) شارك النجم المصري بشكل أساسي قبل أن يستبدل في الدقيقة 68 من المباراة التي فاز بها الريدز بصعوبة 2-1 ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام برايتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6 درجات من عشرة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)