الإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة خمسيني أنجب طفلاً من إبنة زوجته

التاريخ: 01-ديسمبر-2019 فى : حوادث 442 مشاهدة Advertisements قضت محكمة الطفل بالخرطوم بادانة خمسيني بالإعدام شنقاً حتى الموت لإنجابه طفلاً من ابنة زوجته البالغة 16 عاماً ،وأدانت المحكمة برئاسة القاضي محمد المرتضي الزوج لمخالفته المادة 45ب من قانون الطفل لسنة 2010 . وحسب صحيفة التيار فإن التفاصيل تشير إلى بلاغ دون بجنوب الخرطوم يفيد بأن الزوج المدان مارس الفاحشة مع ابنة زوجته البالغة من العمر 16 عاماً وانجبت طفلاً ،وقد أمرت المحكمة بايداع الطفل دار الأطفال فاقدي السند (المايقوما). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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