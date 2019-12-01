جمارك مطار الخرطوم تضع يدها على ذهب وأدوية مخالفة

Advertisements

أشاد اللواء شرطة محمد محجوب عثمان مدير الإدارة العامة للشئون العامة بالجمارك أشاد بيقظة وخبرة منسوبي الجمارك بصالات مطار الخرطوم وفي تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) أكد أن قوات الجمارك ستظل العين الساهرة لحماية الاقتصاد القومي ومكافحة التهريب وأضاف أن الضبطيات المتلاحقة لقواته بالمطار خير دليل على ذلك .هذا وكانت الجمارك وفي إطار دورها الرقابي وتحقيقها للأهداف الإستراتيجية التي من ضمنها حماية الاقتصاد الوطني تمكنت وردية الكرار مغادرة بمطار الخرطوم من ضبط سبيكة ذهب مهربة تزن (73) جرام مخبأة داخل جسم شخص مغادر وعدد (11400) دولار و عدد (1000) يورو , وأيضاً تم ضبط سبيكة ذهب تزن (67) جرام مع شخص آخر , كما تمكنت أيضاً وردية الكرار وصول من ضبط ثلاثة شنط تحتوي على مجموعة من الحبوب والحقن وموبايلات مخالفة لضوابط الإستيراد تحتوي على (1490) شريط حبوب و (1093) حقنة وعدد (426) أمبولة مخالفة لضوابط الإستيراد وفق قانون الصيدلة والسموم ووفق قوائم الأدوية المسموح بإدخالها للبلاد , كما تمكنت وردية الفاروق مغادرة من ضبط سبيكة ذهب تزن (102) جرام مع صحبة راكب .

العميد طارق عبدالحميد مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم أشاد بحسب صحيفة التيار – بانجازات إدارته في الايام السابقه وإحباطها لكافة محاولة تهريب العملات الأجنبية والذهب إلى خارج البلاد مؤكداً أن قواته سوف تظل العين الساهرة لحفظ مدخرات البلاد والوقوف سداً منيعاً أمام محاولات تهريب العملات الصعبة والذهب الى خارج البلاد ومحاولات إدخال السلع المخالفة للقوانين .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)