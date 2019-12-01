وفد إسرائيلي رفيع في ضيافة الإمارات !

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

زار وفد إسرائيلي رسمي دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس السبت، لحضور فعاليات دولية.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم، الأحد، أكدت فيها أن وفدا رسميا إسرائيليا زار إمارة دبي لحضور اجتماعات المشاركين الدوليين في معرض “إكسبو 2020”.

وأفادت الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، المسماه بـ”إسرائيل في الخليج”، بأن الاجتماع يهدف إلى الاطلاع على الاستعدادات الجارية، تمهيدا لانطلاق المعرض في دبي الذي ستشارك فيه إسرائيل.

وأوردت الخارجية الإسرائيلية أن بلادها تتطلع إلى عرض آخر ابتكاراتها في جناحها الخاص في “إكسبو2020”.