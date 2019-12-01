بعد “الزيارة السرية” للسعودية … أمير قطر يصدر قرارا بشأن وزارة الخارجية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قرارا جديدا بشأن وزير الخارجية، هو الأول بعد تقارير “الزيارة السرية” لوزير الخارجية القطري إلى السعودية.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” إصدار أمير قطر، قرارا أميريا جديدا بشأن تغييرات في وزارة الخارجية القطرية.

وأشارت الوكالة إلى أن أمير قطر أصدر قرارا أميريا رقم 56 لعام 2019، والذي يقضي بتعيين “السيدة لولوة بن راشد الخاطر، مساعدة لوزير الخارجية، بالإضافة إلى مهام عملها كمتحدث رسمي لوزراء الخارجية”.

وأوضحت الوكالة القطرية أنه “يصبح القرار قاضيا ويتم تنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره”. المادة السابقة جمال ريان: شعوب الخليج لن تنسى مساعي عُمان لإنهاء الأزمة الخليجية المقالة القادمة وفد إسرائيلي رفيع في ضيافة الإمارات !

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