جمال ريان: شعوب الخليج لن تنسى مساعي عُمان لإنهاء الأزمة الخليجية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الإعلامي البارز والمذيع المعروف بقناة “الجزيرة” جمال ريان على دور سلطنة عُمان والكويت في السعي لإنهاء الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الثالث، مشيرا إلى أن الشعوب العربية لن تنسى من سعى للصلح وكذلك لن تنسى من سعى لإجهاض مساعي المصالحة.

وقال “ريان” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”لن تنسى شعوب الخليج مساعي أمير الكويت وسلطان عمان لإنهاء الأزمة الخليجية، ولن تنسى من أجهضها”وشدد على أن كل يوم يمر على استمرار الأزمة الخليجية مخصوم من النسيج والوجدان الاجتماعي للمجتمع الخليجي. وأضاف مذيع الجزيرة:”وسوف سيأتي يوم قريب تندم فيه السعودية على طأطأتها وانصياعها وراء ابوظبي في مؤامرة تفتيت الشعوب الخليجية”

ولفت ريان في تغريدة أخرى إلى أن رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي هو أكبر المستفيدين والرابح الأول من وراء هذا الوضع المتأزم في الخليج.