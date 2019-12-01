مجهولون يتسلقون سكن طالبات جامعة الجزيرة ويتسببوا في إجهاض احداهن…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

إقتحم ملثمون سكناً للطالبات بجامعة الجزيرة بمدينة ود مدني ،وتسلقوا سور السكن وهددوا الطالبات بالاعتداء عليهن. ما أسفر عن تعرض طالبة (لإجهاض) جنينها ونظمت طالبات الداخلية وقفة إحتجاجية كبيرة تدافعت لها الطالبات أمام إدارة الجامعة بالنشيشيبة ورفعن مطالبهن لإدارة الجامعة لوقف الاعتداء المتكرر عليهن وحمايتهن.

وبحسب آخر لحظة، فإن مجهولين ملثمين لا يعرف عددهم تسلقوا سور الداخلية وهددوا الطالبات بالاعتداء عليهن، وشددن على القبض على المعتدين ومحاسبتهم، وتوفير التأمين الكافي لهن. المادة السابقة هذه الأسباب وراء رصد أردوغان مكافأة مالية ضخمة لمن يُرشد عن دحلان المقالة القادمة بذرة التنافر ..!!.. بقلم الطاهر ساتي

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