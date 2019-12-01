(دراويش) لاقوا (مدّاح) !!!.. بقلم عبدالله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[ حرصت علي متابعة مباراتي النجم الساحلي والاهلي القاهري والهلال وبلاتينوم في الجولة الاولي من مجموعات الابطال وكانت الاثارة حاضرة في اللقاء الاول الذي انتهي بهدف وحيد للنجم الساحلي التونسي وهي المواجهة التي جذبت انظار الرياضيين نسبة للندية بين الفريقين بينما من حين لاخر اشاهد المواجهة الثانية التي لا اجد لها من وصف اكثر من عبارة (دراويش لاقوا مدّاح) في اشارة لتواضع مستوي الفريقين الذين لا اعرف حتي الان كيف وصلا الي هذه المرحلة من البطولة!!

[الندية كانت حاضرة في مباراة النجم والاهلي ليصل التنافس بين الفريقين مرحلة التشابك بالايدي اثناء وبعد المباراة بينما تواصل (الضحك الكوميدي) اثناء مباراة الهلال وبلاتينيوم جراء المشاهد المضحكة للدرجة التي تجعل المتابع يعتقد انه في مسرح كوميدي لا في استاد وكثير من لاعبي الفريقين لا يحسنون حتي (تثبيت الكرة)!!

[هدف بلاتينيوم في مرمي الهلال جعلنا نضحك حتي استلقينا علي ظهورنا وحارس المرمي يمسك بالكرة ويدخل بها مرماه وكأنه يعمل في سوق (البطيخ)!!

[ما شاهدناه لم يكن له علاقة بكرة القدم من بعيد او قريب وستكشف الجولات المقبلة صدق حديثنا حينما يلتقي الهلال بالاهلي بالقاهرة وينازل النجم (رايج جايي) وحينها سيكون مشواره بهذه البطولة قد انتهي قبل ان يحل ضيفا علي بلاتينيوم بزيمبابوي في الجولة الاخيرة!

[في لقاء الجمعة لم نشهد سوي (هرولة) لاعبي الفريقين باتجاه الكرة ومن يحصل عليها يهرول بها ليسلمها للخصم دون تحديد للهدف!

[(دراويش لاقوا مدّاح) هو الوصف الانسب لتلك المواجهة التي جعلت جمهور الازرق يخشي علي فريقه من (فضائح) جوية اذ لا مقارنة البتة بين ما شهدناه بملعب الجوهرة وما جمع بين النجم والاهلي!

[مهمة الازرق تبدة في غاية الصعوبة خلال الجولة القادمة سيما وان خسارة الاهلي من النجم تحتم عليه الفوز علي الهلال وباهداف كثيرة لحسم امر الصدارة مستقبلا!

[ما نكتبه يعرضنا لكثير من الاساءات والشتائم من اؤلئك الذين ينظرون للامر من زاوية استهداف الهلال والسخرية منه دون التركيز علي الجوانب الاخري واهمها رغبتنا في كشف الحقائق والتحذير من النوم علي عسل الانتصار علي فريق لن يكسب نقطة واحدة في المجموعات وستنوء شباكه بالاهداف!

[فعلا (دراويش لاقوا مدّاح)!!