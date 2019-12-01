رايح جاي من يا عم جمعة .. انت نسيت جرسة المقبرة.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• ليس غريبا على المصريين اطلاق مثل التصريحات التي أطلقها لاعب الاهلي الاسبق وائل جمعة .. والتي يكون طابعها الاستخفاف بالخصوم .. وان الكرة المصرية هي الافضل في العالم وحققت كأس العالم مليون مرة .. وووووووووووووووو.

• (جمعة) جاءت تصريحاته عقب الهزيمة المؤلمة التي تلقاها الاهلي من النجم الساحلي التونسي بهدف دون مقابل .. في المباراة التي جرت في ذات المجموعة التي تضم الهلال وبلاتنيوم الزيمبابوي .. حيث ذكر ان الاهلي خسر بسبب التحكيم وان مدرب الفريق أفضل مدرب .. وذكر كلام (كتير ما عندنا بيهو اي شغلة) .. الي ان جاء الحديث عن الهلال متصدر المجموعة .. بينما الاهلي يحتل المركز الاخير .. حيث ذكر ان الاهلي بإستطاعته هزيمة الهلال وبلاتنيوم ذهابا وايابا .. وسيتأهل لدور الـ8 متصدرا للمجموعة

• بالله شوفو الزول دا .. مش وائل دا زاتو كان موجود يوم الهزيمة التاريخية التي تعرض لها امام الهلال بثلاثية نظيفة في العام 2007م في البطولة الافريقية .. وكان الاهلي يضم في ذلك الوقت عدد كبير من النجوم في مقدمتهم المحترم محمد ابوتريكة ومحمد بركات وعصام الحضري وفلافيو .. شكله تناسى فوز الهلال على الاهلي بهدف ريتشارد جاستن على ارضه ووسط جماهيره.

• (شكله تناسى متعمدا ما حصل للاهلي في المقبرة) .. حيث تدافعت جماهير الهلال من كل مكان .. ورسمت لوحة تشجيعية تاريخية لن ينساها المصريين قبل جمهور الهلال .. كما أدخلت الرعب على لاعبي الاهلي.

• ما ذكره وائل جمعة عقب مباراة الاهلي والنجم الساحلي يعتبر قمة الاستهتار بالهلال .. وكل حرف في تصريحه سوف يتم تحويله الي فرسان الهلال .. حيث يتأهب نجوم الهلال للمغادرة الي مصر لمواجهة الاهلي الجمعة القادمة في الجولة الثانية من البطولة الافريقية .. ويدخل الهلال للمحافظة على موقعه الصداري عقب فوزه الغالي على بلاتنيوم 2 ـ 1 .. بينما يعمل الاهلي مغادرة المركز الطيش في المجموعة عقب خسارته امام النجم الساحلي بهدف دون رد.

• نشكر (جمعة) على منح لاعبي الهلال المزيد من الدوافع للقتال وتحقيق نتيجة ايجابية امام الاهلي على ارضه.

• شكراً (جمعة).

• نحن الهلال بنريدو جد.