جيرمي كوربين: سنوقف مبيعات الأسلحة للسعودية بالكامل إن فزنا بالانتخابات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين الأحد إن حزبه سيعمل على وقف مبيعات الأسلحة للسعودية المخصصة للاستخدام في اليمن إذا فاز بالانتخابات المقرر عقدها في الـ12 من الشهر المقبل.

وخلال كلمة بمدينة يورك شمال إنجلترا، استعرض كوربين أهداف السياسة الخارجية للحزب، وأكد أن “الحزب سيوقف مبيعات الأسلحة للسعودية المخصصة للاستخدام في اليمن وسيعمل على إنهاء الحرب هناك. ولم يدعمها بقوة كما فعلت حكومة حزب المحافظين”.

وتابع: “سياسة حزب العمال الدولية تتضمن تأسيس صندوق لمنع نشوب الصراعات واستثمار 400 مليون جنيه إسترليني (513 مليون دولار) إضافية لتعزيز قدراتنا الدبلوماسية وزيادة الرقابة على تصدير السلاح لضمان ألا نشارك في تأجيج الصراعات، كما هو الحال في اليمن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية”.

عربي21