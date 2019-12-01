إضراب بأسواق محاصيل سنار بسبب الضرائب

أعلنت الغرفة التجارية بسوق محاصيل سنار، التوقف التام عن العمل لأجل غير مسمى لحين معالجة قضاياهم المتمثلة في زيادة الضرائب والزكاة. وأكد عدد من التجار أن هذه الزيادات في الجباية ستؤدي إلى تدهور السوق وانتعاش أسواق الولايات المجاورة وذلك بتهريب الإنتاج إلى تلك الولايات.

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وقال رئيس الغرفة حاتم السماني، بحسب وكالة السودان للأنباء، إن الولايات المجاورة لولاية سنار: “النيل الأبيض والنيل الأزرق” تفرض مبلغ 550 جنيهاً فقط للزكاة على الجوال بينما تفرض ولاية سنار مبلغ 840 جنيهاً دون مراعاة لانخفاض أسعار السمسم نظراً لزيادة الإنتاج، بالإضافة للضرائب الباهظة التي تؤخذ عن كل جوال سمسم يصل السوق، كما تأخذ من المشتري مبلغ 30 جنيهاً، مؤكداً أنها السبب الرئيسي للإضراب.

وقال خالد أحمد الأمين (تاجر) إن صغار المزارعين من محلية سنار تضرروا كثيراً من هذه الزيادات، داعياً لمراجعة هذه الجبايات ومقارنتها مع الإنتاج والأسعار الحقيقية وبأسواق الولايات المجاورة، والعمل على جذب إنتاج الولايات وليس العكس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)