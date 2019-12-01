حمدوك يبحث بواشنطن رفع الخرطوم من قائمة الإرهاب

قال الناطق باسم وزارة الخارجية منصور بولاد، يوم الأحد، إن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، سيبحث في واشنطن رفع اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب.

وأوضح بولاد أن حمدوك سيلتقي في واشنطن عدداً من المسؤولين الأميركيين، ويتطلع خلال زيارته إلى تطوير العلاقات مع أميركا.

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وكان حمدوك، قال خلال الشهر المنصرم، إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يعد من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية.

وأضاف “قطعنا شوطاً كبيراً في معالجة هذا الموضوع، وسنصل إلى نتائج إيجابية ومرضية”.

وكان مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية تيبور ناجي، قال بحسب الشروق – إن الولايات المتحدة لم تعد في خصومة مع حكومة السودان، وباتت تعتبرها الآن شريكاً، إلا إن رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب عملية‭ ‬إجرائية.

وتم إدراج السودان على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب عام 1993 في فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير، التي استمرت ثلاثة عقود.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)