التاريخ: 01-ديسمبر-2019
5 مشاهدة
تعرضت طائرة تقل والي النيل الأزرق المكلف ووفداً مرافقاً له لعطل مفاجئ عند الإقلاع من مطار مدينة قيسان في طريق العودة إلى حاضرة الولاية مدينة الدمازين، ليل السبت، من دون أن يصاب أي أحد بأذي.
وعاد الوالي والوفد المرافق له بسلام إلى الدمازين عبر البر بعد زيارة ناجحة لمحلية قيسان، بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا”.
ووقف الوالي لدى زيارته بحسب الشروق – على مجمل الأوضاع الأمنية بمدينتي بكوري وقيسان، وتفقد عدداً من المؤسسات الخدمية بجانب مخاطبة لقاءات جماهيرية ببكوري وقيسان.
ورافق والي النيل الأزرق عدداً من أعضاء لجنة الأمن والوزراء بالولاية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تعرض طائرة والي النيل الأزرق لعطل مفاجئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.