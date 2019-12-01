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تعرض طائرة والي النيل الأزرق لعطل مفاجئ

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 01-ديسمبر-2019

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تعرض طائرة والي النيل الأزرق لعطل مفاجئ

تعرضت طائرة تقل والي النيل الأزرق المكلف ووفداً مرافقاً له لعطل مفاجئ عند الإقلاع من مطار مدينة قيسان في طريق العودة إلى حاضرة الولاية مدينة الدمازين، ليل السبت، من دون أن يصاب أي أحد بأذي.

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وعاد الوالي والوفد المرافق له بسلام إلى الدمازين عبر البر بعد زيارة ناجحة لمحلية قيسان، بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا”.

ووقف الوالي لدى زيارته بحسب الشروق – على مجمل الأوضاع الأمنية بمدينتي بكوري وقيسان، وتفقد عدداً من المؤسسات الخدمية بجانب مخاطبة لقاءات جماهيرية ببكوري وقيسان.

ورافق والي النيل الأزرق عدداً من أعضاء لجنة الأمن والوزراء بالولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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