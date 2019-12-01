بالفيديو.. المذيعة داليا عطا الله تفاجئ المشاهدين وتغني على الهواء مباشرة وناشطون (وجه ملائكي وحنجرة ذهبية)

فاجأت المذيعة الشابة داليا عطا الله مشاهدي قناة سودانية 24 التي تعمل بها بغنائها على الهواء مباشرة (لو أعيش زول ليهو قيمة), وذلك قبل افتتاحيتها لبرنامجها على القناة.

وبحسب موقع النيلين فقد كشفت نجمة قناة الهلال السابقة عن موهبة جديدة خلاف موهبتها في تقديم البرامج ومحاورة الضيوف وهي موهبة الصوت الغنائي الجميل.

الصوت الغنائي الجميل للمذيعة داليا عطا الله دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للاشادة بها حيث رصدت محررة موقع النيلين عدد من التعليقات المشيدة منها تعليق الناشط ابراهيم قمر الدين الذي نشر المقطع وكتب (ما شاء الله تبارك الله داليا عطا الله وجه ملائكي وحنجرة ذهبية).

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وتعتبر أغنية (لو أعيش زول ليهو قيمة) التي دندنت بها المذيعة الشابة واحدة أجمل الأغنيات السودانية وقد صاغ كلماتها الشاعر قاسم الحاج وقدمها الفنان عبد العزيز العميري كما قدمتها الفنانة حنان النيل أيضاً.

الجدير بالذكر أن المذيعة داليا عطا الله تجولت في عدد من القنوات الفضائية أبرزها قناة أمدرمان ثم الهلال ثم الشروق وتعمل الأن بقناة سودانية 24.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)