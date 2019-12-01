خمسيني ينجب طفلا من ابنته….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قضت محكمة الطفل بالخرطوم بادانة خمسيني بالاعدام شنقا حتي الموت لانجابه طفلا من ابنة زوجته البالغة 16 عاما ،وادانت المحكمة برئاسة القاضي محمد المرتضي الزوج لمخالفته المادة 45ب من قانون الطفل لسنة 2010 .وحسب التفاصيل تشير الي بلاغ دون بجنوب الخرطوم يفيد بان الزوج المدان مارس الفاحشة مع ابنة زوجته البالغة من العمر 16 عاما وانجبت طفلا ،وقد امرت المحكمة بايداع الطفل دار الاطفال فاقدي السند (المايقوما). المادة السابقة الخارجية اليونانية تصف أردوغان بـ”المنتهك الرئيسي للقانون الدولي في المنطقة” المقالة القادمة سوء التغذية.. (550) ألف طفل يواجهون خطر الموت في دارفور وشرق البلاد

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