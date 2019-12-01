الكاردينال يقدم حافز بالدولار للاعبين لمباراة الاهلي المصري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعاتنا الدقيقة أن الدكتور اشرف سيد احمد الكاردينال قدم حافزا للاعبين يصل الى الفي دولار لكل لاعب بالهلال في حالة الفوز على الاهلي المصري ويجدر ذكره أن الدكتور اشرف سيد احمد الحسين الكاردينال كان قد سلم اللاعبين حافز بالدولار عقب الفوز على بلانتيوم الزيمبابوي بهدفين لهدف.

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