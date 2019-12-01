فنانة الاحترام والاحتشام تنال الاعجاب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حظيت صورة جديدة للفنانة فهيمة عبد الله التقطتها لها عدسة المصور الفنان اسماعيل شيحة في احدى المناسبات، باعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن اعجابهم بالمظهر المحتشم لها وجدية تجربتها الغنائية،وبحسب آخر لحظة تمنى المتداخلون عبر التعليقات المزير من النجاح لفهيمة بعد ان وصفوها بفنانة الاحترام والاحتشام.

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