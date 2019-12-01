مرة أخرى.. صورة للفنانة ندى القلعة تشعل مواقع التواصل..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تداول رُوّاد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة ندى محمد عثمان المعروفة بـ(ندى القلعة) وهي تقف بالقرب من (سبيل) في منطقة ما.

وجمعت الصور آلاف التعليقات، وتكهّن البعض بأن الصورة ربما لفيديو كليب يرى النور قريباً، بينما جاءت تَعليقات آخرين إلى أن القلعة أرادت أن تكشف عن تَمسُّكها ومُحافظتها على الإرث القديم، ولم تَخلُ التّعليقات من الطرافة، إذ كتب أحدهم قائلاً: (عايزة تقنعنا ممكن تشرب من زير)..!، بحسب صحيفة السوداني.