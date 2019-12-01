ماجدة زكي تثير غضب السودانيين..!

الخليج 365 : حالة من الغضب اجتاحت المُواطنين عبر الأسافير، بعد عرض إحدى القنوات المصرية لمشهد قامت فيه الممثلة ماجدة زكي بتقديم شخصية امرأة سودانية ذات بشرة سوداء، وأثار دور الممثلة غضب السودانيين عبر مواقع التواصُل، مشيرين إلى أن المقطع فيه إهانة للشعب السوداني، لافتين إلى أنها ليست الحادثة الأولى التي تقدم فيها الدراما المصرية ما يُسيئ للشخصية السودانية، وطالبوا القائمين على أمر المسلسل بضرورة حذف المشهد والاعتذار للشعب السوداني..! بحسب صحيفة السوداني. المادة السابقة الأهلي مروي يكسب الأهلي شندي المقالة القادمة قميص الفنان حسين الصادق يثير إعجاب جمهوره.!

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