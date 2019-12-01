الأهلي مروي يكسب الأهلي شندي

الخليج 365 : ضمن مباريات الدوري الممتاز التي لعبت أمس، عاد فريق الأهلي مروي الى سكة الانتصارات وذلك بفوز غالٍ على الأهلي شندي بهدفين مقابل هدف، بالنتيجة ارتفع الأهلي مروي برصيده الى (13) نقطة، بينما تَجَمّدَ الأهلي شندي في نقاطه الـ(17).

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