مزارعو الجزيرة يُحذِّرون من خروج “القمح” من المُوسم الشتوي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حَذّرَ مُزارعو الجزيرة من خُرُوج محصول القمح عن الزراعة بالموسم الزراعي الشتوي الحالي.

وَكَشَفَ مُزارعون لـ(الصيحة) أمس، عن عدم تسليم البنك الزراعي بالجزيرة المُنتجين، التقاوي ومُدخلات الإنتاج الأخرى، وأكدوا أنّ أيِّ تأخيرٍ من شأنه إخراج مَحصُول القمح، وأوضحوا أنّ المُتبقي كحد نهائي لزراعة القمح أسبوع، وكشفوا عن استلام (1500) مُزارع فقط للتقاوي.

وانتقد المُزارعون، سياسة البنك الزراعي بالجزيرة في توزيع وتوفير التقاوي، وأكّدوا بُطء الإجراءات، واتّهموا البنك بتسريب مُدخلات الإنتاج الزراعي عبر “سماسرة بالبنوك” وتَخزينها وبيعها بالسوق الأسود، واعتبروا أنّ السِّياسة السابقة التي أقعدت الزراعة هي ذات السِّياسة الحالية، وحمّلوا البنك الزراعي ومدير مشروع الجزيرة وإدارات الأقسام مسؤولية عدم توزيع التقاوي.