شركات تتراجع عن أسعار القطن المعلن في بداية الموسم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد مزارعون بمشروع الرهد الزراعي تراجع الشركات المتعاقدة معهم عن الأسعار التي تم تحديدها في بداية الموسم لمحصول القطن من 5300 جنيه للقنطار إلى 4200 جنيه للقنطار.

وقال المزارع بمشروع الرهد الزراعي علي حويري لـ(السوداني)، إن الشركات تراجعت عن الأسعار باتفاق فيما بينها, مؤكداً أن الأسعار التي وضعتها الشركات لقنطار القطن غير مجزية وقد تؤدي إلى تراجع المزارعين عن زراعة محصول القطن وعدم جني المحصول, مناشداً مجلس الوزراء بالتدخل بتحديد سعر تشجيعي للقطن أسوة بمحصول القمح.

وأكد المزارع بمشروع الرهد الزراعي محمود الشريف على عدم لقيط القطن في حال إصرار الشركات على تراجعها عن الأسعار التي حددتها في بداية الموسم, مشيراً إلى تعرض المزارعين في بداية الموسم إلى الغرق وآفة (الاستربس) بجانب آفة الماسح التي قضت على محصول الذرة, مناشداً الجهات المختصة بوضع سعر لمحصول القطن لحماية المنتج وعدم التراجع عن زراعة القطن.