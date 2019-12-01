بدء محاكمة شاب قتل عمه بعد جلده بالسوط

التاريخ: 01-ديسمبر-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة شرعت المحكمة الجنائية بالحاج يوسف في محاكمة شاب قتل عمه ضربا بالعصا بعد جلده بالسوط وحدد القاضي نصر الدين بابكر الهادي الجمري جلسة في اوائل ديسمبر لسماع افادة المتحري. Advertisements وحسب قضية الاتهام ان مشاجرة وقعت بين المتهم وعمه داخل منزلهما بالوادي الاخضر على اثرها قام الضحية بضرب ابن شقيقه بالسوط فقام الاخير بسحب عصا وضرب عمه مما تسبب في وفاته. وفور وقوع الحادث بحسب المجهر تم ابلاغ الشرطة التي باشرت تحرياتها والقت القبض على المتهم رهن التحقيق. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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