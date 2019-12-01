سحب قرعة الأندية العشرة في التأهيلي أمس

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أجرَى الاتحاد العام لكرة القدم ظُهر أمس السبت، قرعة الدوري للعشرة أندية الصاعدة الى المرحلة الحالية من البطولة، وجاءت القرعة في المجموعة الأولى: ود نوباوي والهلال نيالا، المريخ أم روابة ثم الأهلي القضارف والرباط الدمازين.

وفي المجموعة الثانية جاءت فرق: الوحدة دنقلا، حيدوب النهود، المشعل الحصاحيصا، المريخ الجنينة وتريعة البجا أو الكمال الكاملين، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)