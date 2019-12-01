اتحاد الكرة يقيل رسمياً مدرب صقور الجديان الكرواتي

التاريخ: 01-ديسمبر-2019
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أعلن المسؤول الأول للمنتخبات الوطنية برقو في حديثه خلال مؤتمر صحفي عن أن علاقة المنتخب مع مدربه الكرواتي زدرافكو قد انتهت وأن خليفته سيكون أجنبي وسيتم إعلانه بصفة رسمية خلال الفترة المقبلة، بحسب صحيفة الدار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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