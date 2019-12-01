إحالة ملف قضية صاحب بقالة متهم بالاعتداء على طفل للمحاكمة

التاريخ: 01-ديسمبر-2019 فى : حوادث 21 مشاهدة احالت النيابة المختصة ملف قضية صاحب بقالة متهم بالاعتداء على طفل يبلغ من العمر “9” سنوات للمحاكمة. Advertisements وحسب قضية الاتهام ان الطفل كان قد ارسله والده لجلب خبز من البقالة وعندما تأخر لحق به الى البقالة ليكتشف الحادثة. فسارع بحسب المجهر، الى تدوين بلاغ بموجب اورنيك جنائي بموجبه تم توقيف المتهم رهن التحقيق. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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