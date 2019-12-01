إحالة ملف قضية صاحب بقالة متهم بالاعتداء على طفل للمحاكمة

التاريخ: 01-ديسمبر-2019
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احالت النيابة المختصة ملف قضية صاحب بقالة متهم بالاعتداء على طفل يبلغ من العمر “9” سنوات للمحاكمة.
وحسب قضية الاتهام ان الطفل كان قد ارسله والده لجلب خبز من البقالة وعندما تأخر لحق به الى البقالة ليكتشف الحادثة.
فسارع بحسب المجهر، الى تدوين بلاغ بموجب اورنيك جنائي بموجبه تم توقيف المتهم رهن التحقيق.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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