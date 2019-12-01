الهلال يتصدّر المجموعة والأهلي يشكو ظلم التحكيم لـ(كاف)

اشتعل التنافُس على صدارة المجموعة الثانية في دوري أندية أبطال أفريقيا وبلغ أشده بعد النتائج التي خرجت بها الجولة الأولى التي شهدت فوز الهلال على بلاتينيوم الزيمبابوي 2/1، والنجم التونسي على الأهلي المصري 1/0، حيث جلس الهلال على صدارة المجموعة برصيد (3) نقاط، مُتساوياً مع النجم الساحلي التونسي في ذات الرصيد مع فارق الأهداف، ويأتي بلاتينيوم في المركز الثالث، ويحل الأهلي المصري في آخر ترتيب المجموعة، التي ستشهد خلال الأسبوع المقبل لقاءً يجمع الأهلي المصري بالهلال على ملعب الأول، بينما يلتقي فريقا النجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي في المباراة الثانية بملعب الأخير.

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الى ذلك، قرر مجلس إدارة الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب تقديم شكوى عاجلة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بسبب الظلم التحكيمي الذي يتعرّض له الفريق ببطولة دوري الأبطال في السنوات الأخيرة، لا سيما ما شاهدته مباراة أمس الأول أمام النجم الساحلي التونسي بملعب رادس والتي ارتكب فيها الحكم البتسواني العديد من الأخطاء نسفت كل قواعد العدالة وأثّرت في نتيجة المباراة بشكلٍ مباشرٍ، وكلّف الخطيب الإدارات المعنية بالنادي بإعداد المُستندات كَافّة التي تكشف عن الأخطاء التحكيمية الواضحة وغير المقبولة في المُباراة الأخيرة، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)