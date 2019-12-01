مجلس شورى قبائل رفاعة يختار ناظراً جديداً

أعلن مجلس شورى قبائل رفاعة الهوى بولاية سنار، سحب الثقة من الناظر يوسف أحمد يوسف أبو روف من نظارة القبيلة، واعتماد مالك الحسن أبو روف بدلاً منه.

وأيد عدد كبير من العمد بأبي حجار في اجتماع موسع للمجلس ضم (42) من النظار والعمد والمشايخ وأعيان المنطقة أمس، التغيير الذي تم بالنظارة.

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ودعا الناظر الجديد مالك الحسن بحسب صحيفة الصيحة، لوحدة صف القبيلة، وأكد التزامه بالعمل على تطويرها ورفع اسمها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)