ضبط (5) كيلو حشيش بحوزة شاب داخل سيارة بالعمارات

التاريخ: 01-ديسمبر-2019 فى : حوادث 9 مشاهدة نجحت شرطة مكافحة المخدرات في القبض على شاب بحوزته “5” كيلو من الشاشمندي الاثيوبي المخدر، داخل سيارته في شارع العمارات “61” وسط الخرطوم. وكشف مصدر مطلع للمجهر ان الشرطة حصلت على معلومة حول نشاط المتهم في تجارة المخدرات، ومن خلال الرصد والمتابعة تم القبض على المتهم الذي كان يقود سيارة ريو كيا، بشارع 61 العمارات بالخرطوم, واسفرت عملية التفتيش عن “5” كيلو من الشاشمندي وعلى الفور تم اقتياده وتدوين بلاغ في مواجهته. Advertisements الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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