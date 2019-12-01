جبريل ابراهيم: عمل المؤتمر الوطني تحت ضوء الشمس خير للثورة من دفعه للمقاومة من تحت الارض

التاريخ: 01-ديسمبر-2019
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قال رئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم ان حزب المؤتمر الوطني كان في طريقه الى الموت السريري مبينا ان قرار المجلس السيادي بحله سيؤدي به للعمل والمقاومة من تحت الارض.
وقال جبريل ان الضغط على المؤتمر الوطني بالحل قد يؤدي الى دفعه الى شكل من اشكال المقاومة بما في ذلك السعي للانقلاب. وقال وفقاً للمجهر ان على السلطات الانتقالية الا تطمئن لوجود الاسلاميين في الاجهزة الامنية وعلى رأسها الجيش من قيادة انقلاب ضد الحكومة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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