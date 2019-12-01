جبريل ابراهيم: عمل المؤتمر الوطني تحت ضوء الشمس خير للثورة من دفعه للمقاومة من تحت الارض

التاريخ: 01-ديسمبر-2019 فى : أخبار 27 مشاهدة قال رئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم ان حزب المؤتمر الوطني كان في طريقه الى الموت السريري مبينا ان قرار المجلس السيادي بحله سيؤدي به للعمل والمقاومة من تحت الارض. Advertisements وقال جبريل ان الضغط على المؤتمر الوطني بالحل قد يؤدي الى دفعه الى شكل من اشكال المقاومة بما في ذلك السعي للانقلاب. وقال وفقاً للمجهر ان على السلطات الانتقالية الا تطمئن لوجود الاسلاميين في الاجهزة الامنية وعلى رأسها الجيش من قيادة انقلاب ضد الحكومة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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