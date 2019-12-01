كشف مدير مكتب اليونسكو بالخرطوم د بافيل كروبكن إن السودان من بين خمسة دول داعمة لتنظيم داعش .

وأكد إن التهريب وتجارة الآثار مصدر رزق لجهات شرعية من بينها داعش .

وفي الأثناء أقر مدير الآثار والمتاحف د عبد الرحمن رحمة إن سرقة المتاحف والآثار تنشط في فترة النزاعات المسلحة والتعديات غير المشروعة في التعدين الأهلي .

وتحسر مدير الآثار في الورشة التي نظمتها أمس الهيئة العامة للأثار بالمتاحف ومكتب اليونسكو بالخرطوم ، واللجنة السودانية الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بفندق القراند هولدي فيلا ، على تأخر السودان في التوقيع على الاتفاقية الخاصة بالتدابير التي يلزم إتخاذها لمنع وتصدير الآثار السودانية مما أدى الى تأخر السودان بسببها تسعة وأربعين عام في الانضمام للاتفاقية التي وصفها بالمهمة لاسترداد الآثار السودانية التي خرجت بصورة غير مشروعة .

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ونوه الى ان تلك الاتفاقية ستمكن من تقوية التشريعات الوطنية والتنسيق المحكم مع الجهات المحلية والشرطية والعدلية لحماية الآثار ، الى جانب الدعم الفني للمنظمات الدولية خاصة اليونسكو والقانون الدولي الموحد العام للعام 1970 م لمعالجة القصور في هذه الاتفاقيات .

من جانبه كشف النقيب بشرطة السياحة والآثار الزبير صالح عن معوقات تواجه شرطة حماية الآثار من التهريب .

وبحسب صحيفة الجريدة ، أقر بوجود بعض التجاوزات التي تحدث من بعض ضعاف النفوس من منسوبي الشرطة لقبولهم الرشاوي .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )