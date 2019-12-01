ايقاد تطالب برفع العقوبات عن السودان وجنوب السودان

التاريخ: 01-ديسمبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة طالبت هيئة “الايقاد” برفع العقوبات المفروضة على السودان وجنوب السودان على خلفية انتقال البلدين للاستقرار بعد الاتفاقيات الموقعة بين الاطراف. Advertisements ودعت الهيئة في بيان لها امس بحسب المجهر المجتمع الدولي لرفع العقوبات الاقتصادية المشددة المفروضة على السودان وجنوب السودان. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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