ايقاد تطالب برفع العقوبات عن السودان وجنوب السودان

التاريخ: 01-ديسمبر-2019
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طالبت هيئة “الايقاد” برفع العقوبات المفروضة على السودان وجنوب السودان على خلفية انتقال البلدين للاستقرار بعد الاتفاقيات الموقعة بين الاطراف.
ودعت الهيئة في بيان لها امس بحسب المجهر المجتمع الدولي لرفع العقوبات الاقتصادية المشددة المفروضة على السودان وجنوب السودان.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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