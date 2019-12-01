مخالفات إدارية ومالية بالمؤسسة السودانية لذوي الاعاقة

أكد مدير ادارة التعاون الدولي والعلاقات الخارجية في المؤسسة السودانية لذوي الاعاقة محمد عبد الرحيم ، على وجود مخالفات إدارية ومالية للمؤسسة، في وقت إستنكر عدد من العاملين بالمؤسسة السودانية لذوي الإعاقة شروعها في إعداد التجهيزات للإحتفال باليوم العالمي بالمعاقين في الثالث من الشهر المقبل ،في الوقت الذي أجبرتهم فيه على الدخول ، في إجازات جماعية ، وتهديدهم بالفصل حال لم يوافقوا على ذلك .

وإتهم العاملون رئيس مجلس إدارة مؤسسة ذوي الاعاقة السودانية القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول علي عثمان محمد طه، بتعين إبن عمه يوسف سالم محمد طه كأمين عام للمؤسسة للسيطرة على مواردها ، ودللوا على ذلك بتنظيمه حملات دعاية منظمة في الاعلام للمشروعات لكنها لا تنفذ على أرض الواقع على الرغم من أن الدعم المخصص لها يفوق المليارات من العملات الصعبة .

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وطالب العاملين وزيرة الرعاية الاجتماعية وكافة الجهات بالتدخل وتشكيل لجنة لتسيير المؤسسة واعادة النظر في السياسات الإدارية والمالية للمؤسسة.

وكشف المدير التنفيذي السابق للمؤسسة عصام الدين مدثر ، عن فصل عدد من المدراء التنفيذين و11 عامل فصل تعسفي ، وأرجع فصل المدراء لشروعهم في إنشاء نظام مالي وإداري واضح للمؤسسة.

ونوه الى أن المدير العام يهدد المعاقين بالفصل تحت ذريعة انهم متطوعين، في الوقت الذي يصرف المدير العام مرتب شهري قدره ١٠ الاف جنيه ومخصصات 15 الف جنيه بالإضافة الى نثرية وجبة الفطور والتي تبلغ ٣ الف حنيه، بينما أوقف نثرية وجبة الفطور للعاملين بحسب صحيفة الجريدة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )