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سخرية من المذيعة جدية عثمان بسبب عمرها

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سخرية من المذيعة جدية عثمان بسبب عمرها

فاجأ عددٌ من زملاء الإعلامية المُقيمة بالمملكة المتحدة جدية عثمان باحتفالهم بعيد ميلادها الثلاثين في أجواءٍ مليئةٍ بالفرح والسعادة، فيما عبّرت المذيعة جدية عن سعادتها ومُفاجأتها بالاحتفال.

 

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وقالت: (فاجأتوني عن جد ما راح أنسى اليوم ده أبداً)، فيما سخر عددٌ من مُتابعين صفحتها بـ”فيسبوك”، قائلين إنّ جدية تحتفل بعيد ميلادها الثلاثين وهي أكبر من ذلك بكثير، مُشيرين إلى سنوات التحاقها بتلفزيون السودان وتنقُّلها بين عددٍ من الفضائيات حتى مُغادرتها البلاد، فيما انتقد بعضهم اللهجة التي تحدثت بها، قائلين بأنه كان من المُفترض أن تكون على طبيعتها وتتحدث بلهجتها، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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