التاريخ: 01-ديسمبر-2019
0 مشاهدة
كشفت جولة داخل حوش يتبع لشركة المواصلات العامة المحدودة قطاع ام درمان فرع السوق الشعبي عن تكدس ما يفوق “120” بصا ماركة “دايو” معطلة ومتوقفة عن العمل منذ خمس سنوات.
ويتوسط الحوش مقبرتي “البكري والجبرية” بام درمان وارجع مصدر بالقطاع للمجهر السبب الرئيسي لتوقف البصات الى تلف الاطارات “اللساتك”.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مقبرة لبصات الخرطوم بحوش في السوق الشعبي ام درمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.