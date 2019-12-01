مقبرة لبصات الخرطوم بحوش في السوق الشعبي ام درمان

التاريخ: 01-ديسمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة كشفت جولة داخل حوش يتبع لشركة المواصلات العامة المحدودة قطاع ام درمان فرع السوق الشعبي عن تكدس ما يفوق “120” بصا ماركة “دايو” معطلة ومتوقفة عن العمل منذ خمس سنوات. ويتوسط الحوش مقبرتي “البكري والجبرية” بام درمان وارجع مصدر بالقطاع للمجهر السبب الرئيسي لتوقف البصات الى تلف الاطارات “اللساتك”. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) Advertisements

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