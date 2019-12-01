قميص الفنان حسين الصادق يثير إعجاب جمهوره

عبّر عددٌ كبيرٌ من جمهور ومحبي الفنان حسين الصادق، عن إعجابهم الشديد بالقميص الذي كان يرتديه في حفله الجماهيري الأخير، الذي صُمِّم بشكل وألوان عَلَم السودان، مُشيرين من خلال تعليقاتهم على “فيسبوك” أنّ حسين الصادق أراد أن يلفت الانتباه بأنه مع الثورة والتغيير، فيما علّق بعضهم بأنها لفتة بارعة منه تدل على وطنيته، وأنه مع الشعب قلباً وقالباً، وطالبه البعض من خلال تعليقاتهم بأن يتّجه لتقديم أغنيات جديدة عن الثورة والشهداء الذين قدّموا أرواحهم فداءً لها، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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