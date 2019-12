البصات السفرية تُطالب بإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة

الخليج 365:

طالب عضو اللجنة التنفيذية للغرفة القومية للبصات السفرية باتحاد النقل القومي محمد عبد الحميد أحمد، بإعادة النظر في فرض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على تذاكر البصات بين المدن بنسبة (17%).

ودعا عبد الحميد حسب (سونا) أمس، وزارة النقل لرفع توصية لمجلس الوزراء لإعفاء خدمة النقل بالبصات السفرية من القيمة المضافة لتحقيق العدالة ولفائدة الفئات المستحقة من المواطنين ولتحجيم تكالُب المفسدين والمُزوّرين. وأكد وجود مفارقة في تطبيق الضريبة بين مكاتب الضرائب المختلفة مما شكل تباينًا في تطبيقها.

وطالب عبد الحميد، بتعديل رسم الدمغة (5%) المفروض على قيمة التذكرة إلى رسم ثابت بقيمة معقولة.

