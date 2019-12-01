وصلت مقر مجلس الوزراء.. تظاهرات بالخرطوم تطالب بالقصاص للشهداء ومحاكمة رموز (الإنقاذ)

الخليج 365:

انطلقت تظاهرات حاشدة بالعاصمة الخرطوم أمس، ووصلت إلى مقر مجلس الوزراء بشارع الجامعة بالخرطوم وسط حراسة وتأمين من قوات الشرطة والسلطات الأمنية. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب الحكومة بتسريع الخطى في عمل اللجنة الخاصة بالتحقيق في فض اعتصام القيادة.

ودعا المحتجون الحكومة إلى الإسراع في كشف مصير المفقودين ومحاكمة المتورطين في قتل المعتصمين والمتظاهرين. وطبقاً لـ(وكالة السودان للأنباء)، فإن المسيرة تحركت من ميدان “جاكسون” بوسط الخرطوم، وتوجهت نحو مجلس الوزراء، حيث تم تنظيم وقفة، نادى فيها المحتجون بتحقيق العدالة، مرددين هتافات تدعو إلى القصاص من قتلة الشهداء، كما طالب المحتجون بمحاكمة رموز النظام السابق معبرين عن ترحيبهم بمخرجات الاجتماع المشترك بين مجلسَي السيادة والوزراء الخميس الماضي وإجازة قانون تفكيك نظام الـ30 من يونيو وإزالة التمكين.

السوداني