شقيق الرئيس المعزول: ابن عوف وقوش خونة.. وحذرنا البشير من أهل البادية (الدعم السريع)

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وصف العباس شقيق الرئيس المعزول عمر البشير وزير الدفاع السابق عوض ابن عوف ومدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش بـ”الخونة”، بحجة إسقاط شقيقه من الحكم رغم أنّ البشير كان يراهن عليهما.
وكشف العباس في تصريحاتٍ لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الأحد” معلوماتٍ جديدة عن اعتقال الرئيس المعزول عمر البشير بعد سقوط النظام في الحادي عشر من أبريل الماضي.
وقال إنّ رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وضابط بالاستخبارات أبلغا البشير بأنّ اللجنة الأمنية استلمت السلطة.
وأشار إلى أنه سأل البشير عن رأيه في استلام اللجنة الأمنية للسلطة ورد المعزول”ديل أولادي في الجيش، والأمر ليس مقلقًا وثلاثين سنة من الحكم كفاية”.
وكشف العباس عن أنّه كانت تصلهم معلومات بأنّ قوش يقود تحركات ضد البشير لإزاحته وأخطر البشير بذلك.
وأضاف” كان يقول لي أنّه يثق في قوش ثقة كاملة، أنّ هذه المعلومات تعبّر عن صراعات أخوان الحركة الإسلامية فيما بينهم، وكان يثق فيه ثقة مفرّطة”.
وأوضح أنّهم تحدّثوا مع البشير، وأكّدوا له أنّ كلّ الحكام والملوك الذين استعانوا بأهل البادية انقلبوا عليهم أهل البادية واستلموا السلطة.
باج نيوز
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