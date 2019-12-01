مجلس الصحوة الثوري يطالب بإطلاق سراح الزعيم موسى هلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تقدم مجلس الصحوة الثوري بمذكرة إلى إدارة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية للمطالبة بإطلاق أسرى ومعتقليين المجلس بسجون ومعتقلات الحكومة منذ نوفمبر 2019 م على رأسهم موسى هلال. وقال المجلس في بيان تلقت (التحرير) نسخة منه ( السبت 30 نوفمبر 2019 م )، إنه تقدم بهذه المذكرة لحكومة الولايات المتحدة من أجل مواصلة قيامها بالأدوار المتعاظمة وجهودها السامية التي ظلت تقوم بها تجاه ملف حقوق الإنسان وقضايا أسرى الحرب والموقوفين سياسياً على مستوى العالم. حركة عقار تعلن عن إرسال وفد برئاسة ياسر عرمان للخرطوم لتأكيد رغبتها في السلام وطالب المجلس الحكومة الامريكية الإطلاع بواجبها القيمي والأخلاقي لممارسة المزيد من الصغوطات تجاه الحكومة السودانية لإطلاق سراح أسرى الحرب ومعتقلي مجلس الصحوة الثوري بسجون الحكومة.

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