غندور: لن نعترف بقانون حل الوطني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد رئيس حزب المؤتمر الوطني بروفيسور إبراهيم غندور عدم اعترافهم بقانون حل الحزب الصادر من المجلس السيادي والحكومة الانتقالية. وقال في لقاء له مع (قناة الجزيرة مباشر): (أن قانون حل حزب المؤتمر الوطني جاء من الخارج). وأضاف: (لن نقبل بقرار حل الحزب وسنقاومه بالطرق المشروعة، ومن حل الحزب يخشى مواجهته في انتخابات نزيهة). وقال غندور: (نحن في انتظار تقديم من تم اعتقالهم من حزب المؤتمر الوطني للمحاكمة أو إطلاق سراحهم فوراً). المادة السابقة المهم ان لاتكون ظالما يافرفور المقالة القادمة متحدث شرطة السودان: عازمون على تنفيذ قانون “تفكيك نظام الإنقاذ” دون تحفظ

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