المهم ان لاتكون ظالما يافرفور

خاص الخليج 365:

فى كل بلدان الدنيا تقوم اجهزة المخابرات بالتواجد فى جميع المؤسسات والهيئات والاتحادات والتشكيلات المختلفة الفنية والثقافية والرياضية وغيرها وليس فقط السياسية ، ومن خلال هذا التواجد تراقب الوضع العام وتتدخل بحسب ماتقتضيه الضرورة وبحسب تقدير الجهة المختصة.

وبلادنا ليست استثناء من هذه القاعدة وليس هناك مشكلة ان كان بعض المبدعين – بغض النظر عن قطاعاتهم واماكن عملهم ومن هم بالضبط – لا إشكال ان ان بعض هؤلاء اعضاء فى الاجهزة الأمنية.

وقد تداول الناشطون بكثرة خبر احالة الفنان المعروف جمال فرفور الى التقاعد من عمله كضابط فى جهاز الامن والمخابرات الوطنى والذى اصبح بعد الثورة يعرف بإسم جهاز المخابرات العامة ، وما اثار استغراب الناس ان الأستاذ جمال فرفور سبق وإن نفى بشدة أى علاقة له بالجهاز وذلك عندما قام البعض بنشر صورة له وهو يمسك ببندقيته الرشاشة ويصوب نحو هدف معين محتميا بعربة يجلس خلفها وقال البعض – من غير دليل ابرزوه – ان الصورة التقطت للرجل اثناء قمع الجهاز لاحدى التظاهرات ضد نظام البشير مما اغضب الناس على فرفور واعتبروه قاتلا أو على الاقل شريك فى القتل ، ولكن فرفور نفى بصورة قاطعة أى علاقة له بالامن وقال ان الصورة كانت اثناء رحلة صيد بحسب كلامه الذى قد يكون صحيحا لكنه لاينفى ارتباط الرجل بالامن ، والان وقد تم الاعلان عن احالته الى التقاعد فانه اقر بعلاقته بالجهاز واعترف – بحسب صحيفة الرأى العام – انه كان ضابطا فى الجهاز ، وحاول فرفور ان يجعل الأمر عاديا بقوله انه ليس وحده وإنما هناك خمسة عشر فنانا اخرين بجانب عدد كبير من المشاهير فى الرياضة والمسرح يعملون بجهاز الامن حسب قوله واضاف لكنى لن اكشف عن اسمائهم .

فرفور ضابط فى جهاز الامن واخرين اعضاء فى الجهاز ليس هذا اشكالا لكن مايخافه محبو الفنان مرهف الاحساس رقيق المشاعر ان يكون وزملاءه الفنانيين والمبدعين بشكل عام شركاء فى الظلم الذى ارتكبه الجهاز بحق المواطنين والذى وصل فى بعض الاحيان الى قتل الناس .