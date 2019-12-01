نجاحات يمنية وخيبات أمريكية سعودية.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

المفاجآت التى ظل يسطرها ابناء اليمن لم تعد شيئا يمكن الصمت عنه وتجاهله لانها أصبحت تؤثر بشكل اساسى فى مسار الحرب التى تورطت فيها دول العدوان ولم تعد الان تملك وسيلة تخرج بها من هذه المعضلة التى تعيشها وهى تعلم يقينا ان الاستمرار يعنى حصد المزيد من الخيبات وتلقى المزيد من اللطمات على وجوه لم يبق فيها موضع لم يلطم ، ومع احساس بالهزيمة بدى واضحا فى لقاء المحمدين بالعاصمة الاماراتية وإن حاولا اخفاءه بابتسامات صفراء مصطنعة أمام الكاميرات والله تعالى اعلم بما جرى فى مباحثات المنهزمين وراء الكواليس .

النجاحات اليمنية التى تتزايد يوما بعد يوم شكلت صدمات متواصلة للمحمدين وسيدهما فى البيت الأبيض الذين لم يفيقوا من استهداف المسيرات اليمنية لخط نفط شرق غرب فى العمق السعودى حتى جاءتهم الطامة الكبرى بالضربة البالغة الدقة الشديدة الاحكام لمنشآت ارامكو فطار صوابهم ولم يستوعبوا بعد حقيقة ماجرى ولم يعيدوا الوضع الى ما قبل الضربة مما اذهل الامريكى وجعله يتخبط فكيف ياترى يكون حال حلفائه الضعفاء الذين ينتظرون حمايته وهو العاجز حتى عن حماية نفسه رغم الضجة الكبرى المصطنعة .

وجاءت ضربة ارامكو بعد ضربات بالستية للرياض وابو ظبى والدمام وعدد من المواقع الحيوية عسكريا واقتصاديا داخل وخارج اليمن مما جعل تكلفة الحرب باهظة جدا على الممول السعودى ولم بعد بامكان الامريكى تحمل هذا الوضع فاشتد الهجوم الجوى المكثف على كل المحاور بهدف كسر شوكة اليمنيين واذلالهم لكن ذلك لم يتحقق ولن يتحقق فهؤلاء رجال يقاتلون بشرف ويعلمون أنهم بين نصر يعز الصديق أو ممات يغيظ العدا ، بين نصر مؤزر يفرح به المؤمنون أو شهادة كريمة تنير الدرب لاجيال المجاهدين السائرين على طريق العزة وسلوك دروب الكرامة .

وقبل يومين واصل اهل اليمن تسجيل المفاجآت الكبرى وذلك عبر إسقاط مقاتلة الاباتشى – فخر الصناعات الجوية الأمريكية – وهو الفعل الذى قوبل بتكتم سعودي

وبامر من سيدهم الامريكي الذي شكل اسقاط الطائرة صدمة له فهو الى الان لم يستوعبها ولم يستوعب مدى ما وصلت اليه القوة الدفاعية اليمنية من تقنية عالية دمرت احدث تقنياته الجوية ، ويعني اسقاط التقنية الهجومية الجوية العالية الدقة التى يسميها البعص دبابة الجو اسقاطا لاسطورة امريكا العظمى .

وحق لليمنيين ان يفخروا بانجازاتهم وحق لهم ان يرفعوا شارة النصر ويعلنوا دخول عام الدفاع الجوى بعد نجاحاتهم فى المسيرات والباليستى .