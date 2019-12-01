اعاقة استرداد الاموال المنهوبة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

ما ان تم الاعلان عن التوافق بين مكونات الحكومة على إجازة قانون تفكيك الانقاذ والحديث عن حل حزب المؤتمر الوطنى وايلولة ممتلكاته الى الدولة حتى عاد الناس باذهانهم الى الأيام الاولى لسقوط الطاغية وازاحته عن الحكم حيث نشرت صحيفة التيار تلك الأيام ماسمتها بالتقديرات الاولية لثروات الحزب وممتلكاته وتبين للناس حجم الثروة التى كان يحوزها هذا الحزب .

تحدثت المعلومات يومها – والتى برزت للسطح هذه الأيام وتم التطرق عليها مجددا – عن ان ثروة الحزب وممتلكاته تقدر بمبلغ ترليون ونصف الترليون جنيه سودانى والذي كان يعادل يوم سقوط الطاغية واحد وثلاثون مليار دولار امريكى .

التقرير يقول ان الحزب يمتلك نحو خمسة الف سيارة فارهة اربعون منها عربات دفع رباعى باهظة الثمن الى جانب شركات وهيئات ومؤسسات يتجاوز عددها الثلاثة الف مؤسسة ، كما ان للحزب واجهات استثمارية اخري تتمتع باعفاءات ضريبية وجمركية مع ارغام الجهات الحكومية على التعامل معها بيعا وشراء ضمن سياسة التمكين التى انتهجها النظام البائد منذ انقلابه على الشرعية الدستورية فى الثلاثين من يونيو 89.

التقديرات حسب المسح الأولى تشير الى ان مقرات ودور الحزب تتجاوز ال 1500 مبنى اهمها المركز العام بالخرطوم الذى تجاوزت تكاليف انشائه الخمسين مليون دولار ، كما استحوذ الحزب على 189 مركزا فى الولايات (على مستوي المحليات) .

الاصول المذكورة فى التقرير لم تشمل ممتلكات الحركة الاسلامية كما لم تشمل الحسابات فى المصارف الداخلية والخارجية بالعملات المحلية والاجنبية .

وقد أشار التقرير يومها الى ضرورة البحث عن طريقة لاسترداد اموال ضخمة هربها النظام الى الخارج واعادتها الى الحزينة العامة وقد تشكلت لجنة لمباشرة هذه المهام ومتابعة الاجراءات وقدمت خطابات الى مصارف كبرى فى بعض الدول منها بريطانيا وماليزيا – بحسب مارشح من انباء – طالبت فيها بمدها بمعلومات عن حسابات سودانيين نافذين من النظام السابق.

ان تجدد الحديث عن الموضوع هذه الأيام يعنى التذكير بمطالب الجماهير عن أهمية استرداد الأموال المنهوبة وهو ما عبر عنه السيد رئيس الوزراء بقوله ان الغرض من القانون – تفكيك الانقاذ – استرداد المال العام الذى سرقه النظام السابق .

ومع هذا الحديث راج حديث آخر عن حملة منتظمة منذ مدة يقوم فيها منسوبو المؤتمر الوطنى بعملية نقل ملكية بشكل كبير شملت عقارات وسيارات وغيرها من اسم بعض الجهات الاعتبارية الى أسماء أشخاص طبيعيين وهو ما اعتبرها البعض محاولات لاعاقة استرداد هذا المال المنهوب فما هى الطريقة الامثل ياترى لارجاع هذا المال الى الخزينة العامة ؟